شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب يعود لقائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، حيث حصد المركز الأول في المشاهدة، وعلمًا بأن المسلسل تم عرضه في رمضان الماضى إلى أنه ما زال يحظى بمشاهدة عالية دليلاً على نجاحه في رمضان، حيث يعد أحد أبرز الأعمال في رمضان 2025.



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وحصد في المركز الثانى مسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسنى، وإخراج معتز التونى، وجاء في المركز الثالث مسلسل الشرنقة بطولة النجم أحمد داود، ومريم الخشن وصبرى فواز وعماد صفوت، وياسر عزت، محمد عبده، وأخرون، إخراج محمود عبد التواب وتأليف عمرو سمير عاطف، وجاء في المركز الرابع على باب العمارة بطولة حاتم صلاح، وإخراج خيرى سالم، والمركز الخامس مسلسل ولاد الشمس بطولة النجوم أحمد مالك وطه دسوقى، وإخراج شادى عبد السلام .

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "وتقابل حبيب" تدور أحداثه حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.