شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "وعملت إيه فينا السنين" في ساحة روابط اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مسرحية "وعملت إيه فينا السنين"، بساحة روابط للفنون، اليوم الإثنين 2 يونيو ويستمر العرض لمدة ثلاث ليالٍ لينهي عروضه يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو.

"وعملت إيه فينا السنين" عرض مسرحي عن ثنائي معاصر يحاولان التعبير عن مشاعرهما تجاه بعضهما البعض فى مراحل مختلفة من علاقتهما فى ظل حضور أصواتهما الداخلية فى نفس المكان، وتطرح المسرحية حالة التباين ما بين ما نفكر فيه وما نقوله فى اطار الحب والعلاقات.

العرض بطولة كل من ثراء جبيل، يوسف حشيش، ريم الحبيبى، محمد سمير، مساعدة مخرج سالى بازى، إدارة خشبة مسرح لولوة درة، تصميم ديكور وملابس: منة جنيدى، تصميم بوستر: ياسمين علاء، تصوير بوستر: سها علاء، تصميم إضاءة: شريف الدالى، فنى إضاءة: عمرو طه، تأليف وإخراج: محمد سمير.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ثراء جبيل مسلسل لام شمسية والذى ناقش عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.