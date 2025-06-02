- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية ورد الخال، على متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة للوحة فنية من أعمال والدتها الأديبة والفنانة التكشيلية الراحلة مها بيرقدار الخال، وعلقت ورد: "كل ما نبعد عن طفولتنا ، منقرّب ع تعاستنا.
.
البراءة هي السعادة..
لهيك ، كل طفل او ولد بهالدني لازم يكون بريء ….
(بريشة مها)".
وتفاعل متابعو ورد الخال مع منشورها، وجاء في تعليقاتهم: "البراءة هي جمال الحياة، وكلما ابتعدنا عنها، زادت تعاستنا. فلنحافظ على براءة أطفالنا ونحميهم من تعقيدات الحياة"، "حقيقة" و"طفولتنا هي ذكرى بريئه وجميلة وهي كانت مصدر سعادتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الخال تتحدث عن ما يحصل بعد الابتعاد عن طفولتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.