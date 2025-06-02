ورد الخال تتحدث عن ما يحصل بعد الابتعاد عن طفولتنا

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية ورد الخال، على متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة للوحة فنية من أعمال والدتها الأديبة والفنانة التكشيلية الراحلة مها بيرقدار الخال، وعلقت ورد: "كل ما نبعد عن طفولتنا ، منقرّب ع تعاستنا.

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البراءة هي السعادة..

لهيك ، كل طفل او ولد بهالدني لازم يكون بريء ….

(بريشة مها)".

وتفاعل متابعو ورد الخال مع منشورها، وجاء في تعليقاتهم: "البراءة هي جمال الحياة، وكلما ابتعدنا عنها، زادت تعاستنا. فلنحافظ على براءة أطفالنا ونحميهم من تعقيدات الحياة"، "حقيقة" و"طفولتنا هي ذكرى بريئه وجميلة وهي كانت مصدر سعادتنا".