لن تصدقوا ماذا أصبحت طائرة بابلو إسكوبار الفارهة القديمة!

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ميرنا وليد - بيروت - صنع بابلو إسكوبار في حياته كتاجر مخدرات عالمي، إمبراطورية من الثراء والمال والممتلكات باهظة الثمن، من طائرات إلى بيوت إلى سيارات، وحتى حديقة حيوانات كبيرة إلى جانب قصره.
وكانت أُعيدت الحياة بشكل جذري لطائرة خاصة كانت في السابق فاخرة، وكانت مرتبطة بـ بابلو إسكوبار، وذلك عبر تأجيرها عبر تطبيق Airbnb.
تقع الطائرة في موقع منعزل وخلّاب، وقد تحوّلت إلى تجربة فريدة لقضاء العطلات، تُقدّم للضيوف مزيجًا سرياليًا من التاريخ والفخامة.
وقد جُهّزت الطائرة بوسائل راحة عصرية مع الحفاظ على بعضٍ من سحرها العتيق، لتتيح للزوار النوم في المكان الذي سافر إليه أحد أشهر مجرمي العالم.
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