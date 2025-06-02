أمينة تعود قريباً بأغنية جديدة وهذا عنوانها

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة المصرية أمينة، لإطلاق أغنيتها الجديدة "سد يا ماما سد" قريباً، والأغنية من كلمات عمرو قطب، لحن حسين زكريا، توزيع موسيقي نوار البحيري، مع الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن تطلق أمينة هذه الأغنية في عيد الفطر الماضي.



يذكر أن آخر أغنيات أمينة كانت أغنية "كاريزما"، والتي شاركها الغناء فيها الفنان المصري إسلام شندي، والأغنية من كلمات وألحان إسلام شندي، والكليب من إخراج هيثم عنتر، كما كانت أطلقت أمينة أغنية "كل سنة وإنت خاين"، وهي من كلمات حمو الماجيك وألحان محمد الجندي، توزيع موسيقي سيد مزيكا.