أحمد السقا بمنشور غامض بعد إنفصاله عن مها الصغير.. من قصد بكلامه؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد أقل من أسبوعين على انفصاله عن زوجته الإعلامية المصرية مها الصغير، أثار الممثل المصري أحمد السقا الجدل، بمنشور جديد وغامض، إذ نشر، عبر خاصية القصص المصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو كُتب عليه: "معنديش مانع تعمل عليا لقطة بس المهم تستحمل باقي الفيلم".



وكان كشف أحمد السقا، في تصريحاته على هامش مشاركته في منتدى الإعلام العربي، عن تفاصيل تتعلق بانفصاله عن مها الصغير، نافياً بشكل قاطع وجود أي خلاف بينه وبين طليقته.

وقال أحمد السقا: "أكنّ كل الاحترام والتقدير لأم أولادي، فهي عشرة عمر وسيدة محترمة، وقد قامت بتربية أبنائنا على أكمل وجه. ولكن النصيب لم يكتمل، وقدر الله وما شاء فعل. بالرغم من ذلك، لا تزال العلاقة بيننا طيبة، ونتواصل بشكل مستمر".

جاءت تصريحات السقا في محاولة لوضع حد للشائعات التي رافقت خبر الانفصال، مؤكدًا أن الانفصال تم بشكل حضاري، وأن العلاقة بينه وبين والدة أبنائه لا تزال قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.