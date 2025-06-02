بالفيديو- سارة أبي كنعان ووسام فارس يحتفلان بمناسبة سعيدة

إحتفلت الممثّلة اللبنانيّة، سارة أبي كنعان، بمرور عام على زواجها من الممثل وسام فارس، إذ نشرت عبر “إنستغرام” مقطع فيديو مؤثّرًا تضمّن لقطات خاصّة ومؤثّرة من حفل الزفاف.

بهذه المناسبة، عبّرت سارة، من خلال تعليق طويل عن سعادتها بالعلاقة المميّزة الّتي تجمعها بزوجها ووصفتها بـ” المليئة بالشّغف،العاطفة، المغامِرة، الغريبة، الغرابة… ولكنّها مثاليّة بطريقتها الخاصّة وفوضويّتها”.

وقالت:” كثيرًا ما نشعر وكأنّنا نعيش وسط نهاية عالم على طريقة أفلام الزّومبي، لكنّنا نتعامل مع الأمر وكأنّه لعبة، مثل لعبة المونوبولي، غير مملّة أبدًا، عشوائيّة تمامًا، وأحيانًا محبطة، لكنّنا في النّهاية نضحك دائمًا، ونتعلّم، وبشكل غريب… والتّحدّي بالنّسبة لنا شيء ممتع، ويقرّب بعضنا من بعض”.

وختمت: “عيد زواج سعيد لفريقنا الأكثر جنونًا وتفرّدًا الّذي عرفته في حياتي”.

من جانبه، أعاد زوجها وسام، نشر الفيديو ذاته عبر حسابه، وسُرَّ بالعديد من رسائل التّهنئة التي تلقاها بالمناسبة عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”.

نذكر أنّ وسام فارس، تألّق خلال شهر رمضان الفائت، بمشاركته في مسلسل “بالدّم”، من إنتاج شركة إيغل فيلمز.

أمّا سارة فقد خاضت تجربتها الأولى في الدّراما المصريّة من خلال مسلسل “الشّرنقة”.