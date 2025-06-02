في ذكرى ميلاده… شهيرة تستذكر محمود ياسين برسالة مؤثّرة

أحيت الممثّلة المصريّة، شهيرة، ذكرى ميلاد زوجها الممثّل الرّاحل محمود ياسين، برسالة مؤثّرة نشرتها عبر صفحتها على “فايسبوك”، عبّرت فيها عن اشتياقها الحارّ له وحجم الفراغ الذي تركه رحيله في حياتها وحياة أولادهما.

وفي رسالتها كتبت شهيرة:” “إشتقت إلى وجودك في حياتنا أنا وأولادك، في يوم ميلادك أدعو الله في الأيّام المباركة أن ينوّر قبرك كما كنت تنوّر حياتنا. فقدنا الحبّ والحكمة والسّند والاحتواء.. تمرّ السّنين ويزداد شعوري بالفقدان العظيم.. الله يرحمك برحمته الواسعة الّتي وسعت كل شيء”.

من جهتها، عبّرت ابنتهما الممثّلة رانيا ياسين، في منشور على فايسبوك، عن افتقادها والدها، مؤكّدةً أنّها لم تشعر بالأمان من بعده وأنّ الدّنيا فارغة بدونه، داعيةً له بالرّحمة والمغفرة”.

نذكر أنّ الممثّل محمود ياسين، رحل عن عالمنا في أكتوبر ٢٠٢٠، بعد مسيرة فنّيّة حافلة بالعطاء والنّجاح.