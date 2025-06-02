شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم .. صانع البهجة الذي لم تغب ضحكته عن الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنان الراحل سمير غانم أحد أبرز رموز الكوميديا في العالم العربي، إذ امتدت مسيرته الفنية لعقود طويلة، استطاع خلالها أن يزرع البهجة في قلوب الملايين بخفة ظله وأسلوبه المتفرد، امتلك موهبة عفوية وقدرة نادرة على التجديد، ما جعله يحافظ على مكانته كأيقونة كوميدية على مدار الأجيال.

بعد رحيل زميله الضيف أحمد، انفرط عقد فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، إلا أن سمير غانم لم يتوقف، بل واصل تألقه بشكل منفرد في السينما والمسرح والتليفزيون.

ومن أبرز أعماله المسرحية والتلفزيونية: "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أهلاً يا دكتور"، بالإضافة إلى أفلام سينمائية شهيرة مثل: "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "فوزية البرجوازية"، و"حسن بيه الغلبان".

كما ارتبط الجمهور بشخصية "فطوطة"، التي قدّمها خلال سهرات رمضان، وكانت من المحطات الفارقة في مشواره الفني، حيث أحبها الكبار قبل الصغار بأسلوبها الكاريكاتيري الطريف، لتصبح واحدة من أشهر الشخصيات الرمضانية الكوميدية في تاريخ الشاشة المصرية.

سمير غانم تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونا معًا فرقة (ثلاثى أضواء المسرح) الشهيرة، وهو فريق غنائى كوميدى لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة، روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة