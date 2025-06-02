شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسلسل Squid Game يتحدث عن ردود فعل المعجبين بالموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

تم إطلاق المقطع الدعائي للموسم الثالث من مسلسل Squid Game، وقال لي جونج جاي، نجم المسلسل الرئيسي، إنه يشعر بالتوتر بشأن توقع رد فعل المعجبين تجاه المسلسل، وفي حديثه مع هوليوود ريبورتر، قال: "سنقوم بالإصدار قريبًا جدًا، أنا متوتر للغاية"، وتابع الممثل: "أعلم أن الكثير منكم متشوق لمعرفة ما سيحدث في الموسم الثالث، لكننا جميعًا متشوقون لمعرفة مدى استمتاعكم به. لذا لا أطيق الانتظار، فأنا متوتر للغاية."

وبالمثل، أبدى زميله في التمثيل، لي بيونج هون، الذي يلعب دور قائد اللعبة الغامض فرونت مان، رأيه في رد فعله على النهاية، قائلاً: "أنا سعيد بالطريقة التي انتهت بها ولكنني أعرف أن الجماهير هناك".

كما قال: "لكلٍّ منهم ما يتمنى أن يحدث، لذا أشعر بالفضول حقًا لمعرفة كيفية استجابتهم لذلك..أنا متوتر للغاية لمعرفة ذلك"، وسيتم إصدار الموسم الثالث من Squid Game في 27 يونيو.

وتخطت عدد مشاهدات التريلر الرسمى للموسم الثالث من المسلسل المنتظر Squid Game حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة فى أقل من 24 ساعة من طرحه على الحساب الرسمى لـ منصة نتفليكس على موقع الفيديوهات يوتيوب، والذى كشف عن مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات المشوقة.

كما أعلن هوانج دونج هيوك، مخرج ومبدع المسلسل الكوري الناجح Squid Game على منصة نتفليكس ، عن الموسم الثالث والأخير من المسلسل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

أجرى هوانج دونج هيوك مقابلة مؤخرًا، حيث شارك تفاصيل جديدة حول الموسم الثالث والأخير القادم من مسلسل Squid Game، والذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من هذا العام.

وجرح هيوك قائلا: "من الصعب علي أن أشارك التفاصيل، لكن يمكنني أن أخبرك بـ أننى أريد استكشاف نهاية اليأس، حيث نرى أولئك الذين يتمسكون بأضعف بصيص من الأمل أنهم تحطموا، عندما ينطفئ كل الأمل ويبقى اليأس فقط، ما الذي يكمن وراء ذلك؟".

وشمل اللاعبون الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الموسم الجديد من Squid Game، الذى يطرح على منصة نتفليكس ، كل من Yim Si-Wan و Kang Ha-Neul و Park Sung-Hoon و Yang Dong-Geun، .