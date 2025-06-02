شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة على منصة WATCHIT، يوم 5 يونيو الشهر الجارى، ونشر الحساب الرسمي للمنصة بوستر الفيلم على إنستجرام، مرفق بتعليق "اتفرج على الفيلم يوم 5 يونيو".

وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

واجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.