شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى تستعيد ذكريات قضية رأى عام بعد براءتها من تهمة السب والقذف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة راندا البحيرى ذكريات مشاركتها فى مسلسل قصية رأى عام مع النجمة يسرا، حيث نشرت صورة تجمعها بالنجمة يسرا من كواليس المسلسل على صفحتها بموقع فيس بوك، وسألت متابعيها تفتكروا كان اسمى إيه في المسلسل؟.



راندا البحيرى ويسرا

قضية رأي عام مسلسل عرض في رمضان 2007، من إنتاج العدل جروب، وبطولة يسرا ورياض الخولي وسمير صبري وإبراهيم يسري، ومن إخراج المخرج الأردني محمد عزيزية وتأليف محسن الجلاد.

تدور أحداث المسلسل حول الدكتورة عبلة عبد الرحمن (يسرا) طبيبة أطفال تحظى بالاحترام ومعروفة بتفانيها ونزاهتها في عملها، تعود بعد حالة طوارئ في وقت متأخر من الليل مع بعض زميلاتها العاملات طبيبة من أسرة صعيدية تدعى الدكتورة حنان (لقاء الخميسي) وممرضة حامل تدعى سميحة (ألفت عمر) وفي الطريق يتعرضن للخطف والاغتصاب من ثلاثة شبان وتدور الأحداث في سياق درامي حول ما يتعرض له المجني عليهن.

وعلنت الفنانة راندا البحيري مؤخراً عن حصولها على حكما ببراءتها في القضية التي أقامها ضدها طليقها الإعلامي سعيد جميل، والتي اتهمها فيها بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت راندا فى منشور على حسابها بموقع إنستجرام: "حكمت المحكمة الاقتصادية في جلسة النطق بالحكم اليوم ببراءتي من تهمة التشهير والقذف والسب".

كانت راندا البحيري قد أعلنت عن التوصل الى تصالح مع طليقها قبل يوم من انعقاد أولى جلسات المحاكمة، وأكدت أن الخلافات بينهما تم حلها في إطار عائلي وودّي، في خطوة تعكس حرص الطرفين على تجنب التصعيد القضائي وحل النزاع بعيدًا عن المحاكم.