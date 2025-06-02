شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تثير قلق جمهورها قبل طرح فيلمها روكي الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل أثارتها النجمة دنيا سمير غانم عندما نشرت كلمات غامضة عبر حسابها الشخصى وتحديدًا على خاصية الاستورى في إنستجرام، حيث كتبت معلقة: لا تتجاهل حدسك عندما يقول إن لست مرتاح في هذا المكان أو مع هذا الشخص"، وهو الأمر الذى جعل الجمهور في حالة قلق بسبب ذلك المنشور، دون أن تكشف عن أى تفاصيل.

طرح فيلم "روكي الغلابة" لدنيا سمير غانم ومحمد ممدوح في 30 يوليو المقبل

وقررت الشركة المنتجة لفيلم "روكى الغلابة " بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح طرحه بدور العرض يوم 30 يوليو المقبل، ويشارك فيه بجانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح كلُ من محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

دنيا سمير غانم بودي جارد في ثاني بطولاتها السينمائية بعد "تسليم أهالي"

ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2021، وتقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم بالدراما كان مسلسل عايشة الدور بطولة نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.