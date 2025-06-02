شكرا لقرائتكم خبر عن مفيدة شيحة تحكى كيف جاء سفرها للحج.. وحلا شيحة تطلب منها الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مفيدة شيحة جمهورها بفيديو لها تحكي فيه كيف جاءت خطوة سفرها هذا العام للحج، عبر حسابها على إنستجرام، وفى تعليق طلبت منها الفنانة حلا شيحة الدعاء.

وقالت مفيدة شيحة: "مش عايزة أقولكم أنا سعيدة قد إيه ولازم أقولكم الفكرة بتاعة الحج جت إزاي، أنا مكنتش بحلم إني أحج لأن بصراحة كانت الظروف وقتها وفاة ماما والعزاء والدنيا ملخبطة مع جواز منة، يعني الظروف مكانتش تقول أن يبقى معايا القدرة المادية أو المالية أنه ربنا يكرمني بحج كمان".

وتابعت مفيدو شيحة: "معرفش إيه اللي حصل كنا قاعدين في ختمة القرآن تاني يوم ما أمي توفيت الله يرحمها وكانت دعاء فاروق قاعدة وبقولها يا دعاء أنا نفسي أحج، قالتلي طيب هشوف الشركة اللي أنا داخلة معاها وممكن ربنا ييسر قلت لها طيب".

واستكملت مفيدة شيحة: "المهم بعدها بأسبوع ربنا كرمنا بالموافقة واتيسر الحال وعملولي خصم رائع اعتقد أن الخصم اللي اتعملي ده بدعاء أمي مش لأن أنا مفيدة، ألف حمد وشكر وقدرت إني أسدد اللي عليا، اللي حبيت أقوله أن محدش ييأس من رحمة ربنا مفيش حاجة مستحيلة لما الواحد بيكون في نيته وقلبه بجد ونفسه جدًا جدًا يحج ربنا بيسهله الحال".