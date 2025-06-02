هذه بدايات دنيا سامي.. وهذا الفنان وصفها: أوحش بنت في الدنيا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 04:19 مساءً - كشفت الفنانة الشابة دنيا سامي عن تفاصيل بداياتها الفنية، مؤكدة أنها لم تكن تخطط لدخول مجال التمثيل من الأساس، وأن الأمر جاء صدفة تمامًا؛ كما تحدثت عن طبيعة علاقتها بالفنان مصطفى غريب، وروت عدد من المواقف الطريفة والكوميدية التي جمعتهما معًا.

هكذا دخلت دنيا سامي عالم الفن

حلت الفنانةضيفة الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامجها" صاحبة السعادة" المذاع على قناة " DMC "؛ وخلال الحلقة كشفت عن تفاصيل بداياتها الفنية؛ ودخولها في عالم التمثيل بالصدفة، حيث قالت:" منذ عرض مسلسل "في بيتنا روبوت" عام 2020، أديت أكثر من دور منها العام الماضي بمسلسل "نور خالد وولده نور" مع كريم محمود عبد العزيز وشيكو، أنا معملتش أدوار كتير أوي".

وتابعت: "أنا من أول ماشافني هشام جمال في مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان عادل إمام عام 2018، أخدني في مسلسل "في بيتنا روبوت"، وأنا كنت أرسلت له رسالة أبديت إعجابي بأعماله وقولت له أن شاء الله يحالفني الحظ وأشتغل معاك، وهو هشام أول شخص أعطاني دور بطلة في مسلسل".

وأكملت دنيا سامي: "بعدها عملت مسلسل "بالطو" مع عصام عمر عام 2023، وعملت فيلم "وش في وش" مع الأستاذ نبيل الحلفاوي وهو ثاني عمل يجمعنا بعد "في بيتنا روبوت" وهو بيثق فيا جدًا وبيدعمني وبيشجعني".

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دنيا سامي: مطصفى غريب شايفني أوحش بنت في الدنيا

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وخلال الحلقة كشفتعن علاقة الصداقة الوطيدة التي جمعتها بالفنان مصطفى غريب، وروت بعض المواقف الكوميدية التي جمعتهما، حيث قالت: "الوحيد اللي شايفني وحشة لحد النهاردة مصطفى غريب، وأصلاً بيشوفني ولد"، وأكملت:" هو متنمر طبعاً نمرة واحد، يعني لو واحدة صاحبتنا مامتها مثلاً توفت من أسبوع ورايح لها، وتخرج له يروح مشغل لها أغنية عن الأم بصوت عالي". وتابعتقائلة: "وفي حال ردت عليه وقولت له أنت تخين، يقوللي لأ أنا مش تخين أنا جرِم، متعرفيش تتنمري عليه".

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آخر مشاركات دنيا سامي الدرامية

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شاركت الفنانةخلال موسم دراما رمضان 2025 من خلال ثلاث أعمال وهم "80 باكو"، وجسدت خلاله شخصية "فاتن"، ودارت أحداثه في صالون تجميل قديم في وسط البلد بعنوان "لولا"، وتناول قصص الفتيات اللواتي يعملن فيه. وتتشابك الأحداث مع قصص زبائن المكان، وذلك من خلال مصففة الشعر الموهوبة بوسي (هدى المفتي) التي تعجز عن تأمين ثمانين ألف جنيه لإتمام زواجها، وتقرر صاحبة الكوافير (إنتصار) ترقيتها إلى مصففة شعر خاصة، تزور العميلات في منازلهن؛ حيث تنفتح على عالم آخر يغيّر نظرتها للعالم ولنفسها وأحلامها.

المسلسل بطولة هدى المفتي، إنتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، محمد لطفي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وتأليف غادة عبدالعال. وإخراج كوثر يونس. وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

كما قدمت شخصية نجلاء في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب بسيط يحمل اسم محمد، يعمل مهندس تكييف، ويعيش حياة عادية روتينية، ويرغب في الزواج من زميلته في العمل على الرغم من زواجه، ليتعرض لسلسلة من المواقف والأحداث التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدفعه إلى مواجهة تحديات غير متوقعة.

وضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد، عدد كبير من النجوم بجانب رانيا يوسف، منهم: عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف محمد رجاء.

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كما شاركت مع النجم أحمد أمين في مسلسل "النص"، وجسدت خلاله شخصية "عائشة" زوجته، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وبجانب أحمد أمين، يشارك ببطولته كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، عبدالرحمن محمد، سامية الطرابلسي وعدد آخر من الفنانين، والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي.

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