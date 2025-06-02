موعد حفل عايض وأصيل هميم بعيد الأضحى في مدينة العين

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آخر نشاطات الفنان عايض وأصيل هميم

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 04:19 مساءً - يستعد كل من الفنانوالفنانةلتقديم حفل خلال عيد الأضحى المبارك في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في مدينة العين، وذلك بتاريخ 8 من يونيه بمركز العين للمؤتمرات بثالث أيام عيد الأضحى.ونشر حساب لحظات الأحداث، وهو منظم فعاليات والصفحة الرسمية لفعاليات مومنتس، بوستر الحفل وعلق وكتب: "احتفلوا بثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة العين معفي ليلة غنائية لا تُنسى، مركز العين للمؤتمرات، 8 من يونيه 2025".ونشرت الفنانة أصيل هميم البوستر على حسابها على الإنستغرام وكتبت: "احتفلوا معنا ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة العين في ليلة غنائية لا تُنسى، وحضوركم يزين الليلة الرائعة. كل عام أنتم بألف خير".كما نشر الحساب أيضاً بوستر حفل الفنان فؤاد عبد الواحد والفنان محمود التركي وعلق وكتب: "احتفلوا بثاني أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة العين مع فؤاد عبد الواحد ومحمود التركي في ليلة غنائية لا تُنسى، مركز العين للمؤتمرات، 7 من يونيه 2025".وكانت آخر نشاطات الفنان عايض هي غناؤه في ألمانيا وتكريمه عبر جوائز DAF BAMA Music Award، للموسيقا 2025، مع عدد من الفنانين، وذلك على مسرح مهرجان توزيع جوائز الداف باما في مدينة أوبرهاوزن الألمانية.أما آخر حفلات الفنانة أصيل هميم؛ فكانت جلسات مومنتس مع الفنان عبادي الجوهر وفؤاد عبد الواحد، في عين دبي جزيرة "بلوواترز" في شهر إبريل 2025".كما أطلقت أغنية "حلوة الكون" من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر.

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