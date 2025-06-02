أحدث ظهور لـ بوسي شلبي بعد أزمتها مع أبناء محمود عبد العزيز.. ما علاقة هالة صدقي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 04:19 مساءً - احتفلت الفنانة هالة صدقي بيوم ميلادها، بحضور عدد من النجمات أصدقائها، في أجواء مرحة سيطر عليها الغناء والرقص. وقد شاركت الإعلامية بوسي شلبي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو وعدد من الصور التي وثقت من خلالها الاحتفال.

هالة صدقي ترقص وتغني في يوم ميلادها

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شاركت الإعلاميةمقطع فيديو من احتفال النجمات بيوم ميلاد الفنانة هالة صدقي والذي وافق أمس 1 يونيو، وظهرتبصبحة صديقاتها إلهام شاهين وبشرى، وهن يرقصن ويغنين على أنغام أغنية "اللي تعبنا سنين في هواه".

كما ظهرت الفنانات وأمامهن قالب حلوى يحمل صور هالة صدقي ومدون عليه: "يوم ميلاد سعيد هالة صدقي"؛ في أجواء مليئة بالفرح والسعادة.

وقد حضر الاحتفال إلهام شاهين، بشرى، نرمين الفقي، المخرجة إيناس الدغيدي؛ بالإضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي؛ التي حرصت كعادتها على توثيق تلك اللحظات المرحة والمليئة بالحب التي تجمع أصدقائها في المناسبات المختلفة.

ويُعد ظهور الإعلامية بوسي شلبي في احتفال هالة صدقي بميلادها؛ الأحدث بعد أزمتها التي تصدرت ترند مواقع التواصل الأجتماعي مع أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

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هكذا احتفلت هالة صدقي بيوم ميلادها

وكانت الفنانةقد احتفلت بيوم ميلادها خلال الساعات الماضية بطريقة مميزة ومختلفة، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بصورة نادرة من طفولتها.

وكتبت هالة صدقي تعليق على الصورة قالت فيه: "الأمورة دي أكيد أنا.. ولاني بطبعي متواضعه احب أبلغكم أن زي النهارده اتولدت أعظم جوزائیه ومتواضعه جدا".

وتحدثت هالة عما مرت به خلال العام قائلة: "الحمد لله سنة كانت كبيسه بس كلها فوائد خلصت من ناس اشرار جدا في حياتي وناس انكشفت على حقيقتها وناس لا يمكن يخطروا على بالك طلعوا عظماء ودي طبيعه الحياة، كل واحد يدعيلي دعوة واوعدكم لو ربنا لسه كاتب لي عمر هقوله السنه الجاية إذا كانت اتحققت ولا لا، ولكن أبشركم اني متفائلة جدا أن شاء الله، كل سنه وعمر عبدالعزيز ووفاء عامر ورانيا فريد شوقي وسيمون ونورا وكل الجوزائين بخير تفائلوا".

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هالة صدقي تتألق في رمضان 2025

تألّقت الفنانةبدور "شادية" في مسلسل "إش إش"، الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة، التي تجسّد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة، الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرُّب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصراً في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبّرها له.

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