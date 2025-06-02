أبطال الصحبة الحلوة يعلنون موعد عرض المسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 04:19 مساءً - أعلن أبطال مسلسل "الصحبة الحلوة" موعد عرض العمل، والذي سيبدأ عرض أولى حلقاته في 13 يونيو 2025. وشارك الفنان منصور البلوشي متابعيه بوستر المسلسل، وكتب: "مسلسل الصحبة الحلوة تاريخ 13 /6 على منصة شاهد مع النجمة هدى حسين والمخرج الكبير محمد دحام الشمري، نسأل الله التوفيق والنجاح".

كما شاركت الفنانة سعاد الشطي بوستر المسلسل وكتبت: " تاريخ العرض 13 / 6 / 2025، الصحبة الحلوة على شاهد". ونشرت بوستر المسلسل الفنانة شبنم خان وكتبت: "مسلسل الصحبة الحلوة قريباً على منصة شاهد". أما الفنانة أنوار المنصور فنشرت بوستر العمل وكتبت: "قريباً جداً على شاهد مسلسل الصحبة الحلوة".

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ونشر مخرج العمل محمد دحام الشمري بوستر المسلسل وكتب: "تاريخ العرض 13 / 6 / 2025". كما نشر موقع الشركة المنتجة للعمل بوستر العمل ماجيك لنس للإنتاج الفني وكتب: "مسلسل الصحبة الحلوة، قريباً على شاهد، إنتاج: ماجيك لنس للإنتاج الفني".

أبطال مسلسل "الصحبة الحلوة" وقصته

وتدور أحداثعندما يتحول عزاء إلى لحظة استثنائية، حيث تلتقي ثلاث صديقات معاً بعد خمسين عاماً من الفراق، لتبدأ بينهن رحلة مؤثرة في البحث عن صديقة رابعة، وتحدث الكثير من القصص خلال هذه الرحلة، ثم تتوالى الأحداث، وهو مسلسل مكون من 10 حلقات.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد دحام الشمري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالله الحسيني، وعبدالعزيز السبيعي، ومن بطولة هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبدالله التركماني، منصور البلوشي، أحمد الرشيدي، ونورة فيصل.

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