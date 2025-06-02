نورا ياسين تعلن عن مسلسل بنات الوكيل مع تركي اليوسف

آخر عمل عرض للفنانة نورا ياسين

أبطال مسلسل بنات الوكيل- الصورة من استوري إنستغرام نورا ياسين

عمل قادم لـ نورا ياسين

أبرز أعمال نورا ياسين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 04:19 مساءً - شاركت الفنانةمتابعيها بوستر مسلسلها القادم، وأعلنت عنه عبر ستوري الإنستغرام الخاص بها والذي كتبت فيه: "مشروع قادم النجم القديرفي "" للمخرج بهاء خداج وللكاتب إبراهيم النعمي". والبوستر حمل صورة الفنان، آلاء سالم، وأميرة الشريف وهو من إنتاج الصدف.وكان آخر عمل عُرض مؤخراً للفنانة نورا ياسين هو مسلسل "أكثر من خوات" والتي جسدت فيه شخصية "العنود". وقالتوقتها بحديث خاص لـ الخليج 365 إنها جداً سعيدة بتجسيد شخصية "العنود" في المسلسل برغم أنها شخصية شريرة ومريضة، وتعاني عقداً نفسية كثيرة، وأحبت هذه الشخصية بعد تجسيدها لها.كما ذكرت وقتها وقالت: "لا أخفي عليكم أنني أحببت هذه الشخصية بكل أبعادها، ولم أتخوف من تجسيدها مطلقاً"، وأنها بهذه الشخصية أعطت لها مساحة أكبر من أعمالها السابقة، ولها الكثير بمسيرتها الفنية، وما جذبها للعمل هو أن القصة جميلة وواقعية تحدث بمجتمعنا .كما شاركت الفنانةبمسلسل "خذني جيتك"، والذي كان من المفترض عرضه بالموسم الرمضاني 2025 ولكن تم تأجيله وهو عمل حلقاته متصلة منفصلة، وتسلط الضوء على قضايا ومشكلات المجتمع بشكلٍ جميل، وفي كل يوم حكاية وقصة وأحداث جديدة، ويتكون المسلسل من 29 حلقة وهو عمل لايت كوميدي، من إخراج المخرج الكويتي يعقوب المهنا، ومن بطولة الفنان محمد العيسى، محمد القس، مطلق السلطان، نور حسين، محمد الراشد، نورا ياسين، ريماس منصور بالإضافة إلى آخرين".وقدمت الفنانة نورا ياسين خلال مسيرتها الفنية عدداً من المسلسلات كان منها مسلسل "بنات الثانوي" بموسمه الأول، والذي دارت أحداثه عندما تمر الطالبة ندى، وصديقاتها بالعديد من العقبات والتحديات في المدرسة الثانوية، وخاصة بعد انتشار حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ينشر لهن فيديوهات مسربة، فتحاولن معرفة صاحب الحساب والتأقلم مع ما يحدث حولهن وتتوالى الأحداث.والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ رشا شربتجي ومن بطولة نورا ياسين، مديحة أحمد، هيلدا ياسين، ميرال مصطفى، آمنة الزهراني، رياض الصالحاني، ريم فهد، محمد شامان، عجيبة الدوسري، مهند الصالح.والموسم الثاني من "بنات الثانوي" ودارت أحداثه حيث تبدأ الطالبات عامهن الدراسي بعزم متجدد لتحقيق أهدافهن الشخصية، لكن قدوم طالبة جديدة ومتعددة المواهب سرعان ما يقلب موازين المدرسة، ويضع العراقيل في طريق خططهن، العمل من بطولة الفنانة ريم صفية، ميرال مصطفى، مديحة أحمد، آمنة الزهراني، هيلدا ياسين، نورا ياسين، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رشا شربتجي.وكذلك شاركت الفنان عبدالله السدحان بمسلسل "أربعيني في العشرين"، والذي دارت أحداثه حول قصة رجلٍ يدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً، ويستيقظ بجسد أربعيني، وعقل عشريني، فيدخل في صراعات متنوعة، من إخراج إيلي حبيب، وبطولة الفنان عبدالله السدحان، أحمد شعيب، مها عبد الله، شيماء سبت، مريم الغامدي، إسراء عزيز، نورا ياسين، رنا جبران، بندر باجبع، ندى توحيد، عبد الكريم محمد، وتركي الشدادي.كذلك شاركت الفنان عبد الإله السناني بمسلسل "الزاهرية"، والذي دارت أحداثه حول "فايز" الذي يعيش في الرياض ويتعلم هناك ويعمل مدرساً، ويترك قلبه معلقاً في قريته الصغيرة الزاهرية مع "غالية"، ولكن يقع في حيرة من أمره عندما يجد نفسه بين نارين، الانتقام أو المضي قدماً وتحقيق ذاته وكان العمل من ﺇﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: أمل فاران ومن بطولة الفنان عبداﻹله السناني، سناء بكر يونس، خالد صقر، ميسون الرويلي، أضوى فهد، عهود الجدعان، أسامة القس، محمد القحطاني، نورا ياسين، علي إبراهيم، فيصل الزهراني، سامر الدوسري، فيصل الدوخي، وعبدالعزيز المبدل.

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