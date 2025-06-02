ياسمين ناصر تكشف عن أهمية الهوية الشخصية في صناعة المحتوى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 04:19 مساءً - التقت «الخليج 365» بصانعة المحتوى ياسمين ناصر، على هامش فعاليات قمة الإعلام العربي 2025، والتي بدأت فعاليتها يوم الإثنين الماضي 26 مايو، وذلك ضمن أجندة حافلة تسلّط الضوء على أبرز القضايا الإعلامية الراهنة.

الشيف ياسمين ناصر تروي لـ"الخليج 365" تجرِبتها في صناعة المحتوى

أكّدت الشيف وصانعة المحتوى ياسمين ناصر، على أهمية وجود صانعي المحتوى في حدث كبير مثل قمة الإعلام العربي؛ خاصة وأنه يتيح لهم التعبير عن أنفسهم والكشف عن تفاصيل صناعة المحتوى من خلال اللقاءات والنقاشات.

وكشفت عن أنه من الضروري أن تكون هناك هوية شخصية لصانع المحتوى، سواء شخصية أو بصرية؛ لأنها تميّزه عن غيره من الصنّاع.

تقدّم ياسمين محتوى طبخ على السوشيال ميديا والتلفزيون، وأكّدت أنه، على الرغم من التشابه بعض الشيء بين الطابعين، لكنّ كليهما مختلفان في طريقة المحتوى وتقديمه؛ خاصة وأن جمهور السوشيال ميديا كبير ومختلف، وتحاول دائماً الوصول لجمهور آخر.

روت ياسمين لـ«الخليج 365» رحلتها المهنية التي انتهت بوصولها لهذه المكانة، وأكدت أنها تركت عملها في مجال الإعلانات بعد 13 عاماً، وقامت بدراسة الطهي بشكل دقيق علمياً، وبدأت عملها على السوشيال ميديا؛ خاصة وأنها تعتبره مكاناً للتعبير عن نفسها، وعندما لاقت نجاحاً جماهيرياً، استمرت في هذا العمل.

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تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي

تجدُر الإشارة إلى أنّ اليوم الثاني شهد حفل تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي في دورتها الرابعة والعشرين، احتفاءً بالتميّز والابتكار في مختلف تخصصات الإعلام المكتوب والمرئي والرقمي، وسط اهتمام واسع من الأوساط الإعلامية والمؤسسات الصحفية.

وتعَد جائزة الإعلام العربي، جائزة سنوية أطلقها نادي دبي للصحافة، هدفها تقدُّم الصحافة العربية وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع، أسست في نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وانطلقت أول دورة للجائزة في 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذي وضعه نادي دبي للصحافة، إدارةَ الجائزة إلى مجلس مستقل، يتألف من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانةٌ عامة، مقرها نادي دبي للصحافة، الإدارةَ التنفيذية للجائزة.

وفي 28 نوفمبر 2021، تحوّلت جائزة الصحافة العربية إلى جائزة الإعلام العربي؛ لتصبح أكثر شمولية بإضافة قطاعين إلى جانب قطاع الصحافة العربية، وهما: قطاع الإعلام المرئي، وقطاع الإعلام الرقمي.

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