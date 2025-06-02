فرقة "وسط البلد" تعود بألبوم جديد بعد 8 سنوات من الغياب

ميرنا وليد - بيروت - بعد سنوات من الغياب عن إنتاج الألبومات، أعلنت فرقة وسط البلد عودتها المرتقبة إلى الساحة الموسيقية من خلال ألبوم جديد يضم 13 أغنية، في خطوة ينتظرها جمهور الفريق منذ فترة طويلة، وأكد الفنان المصري هاني عادل، أحد مؤسسي الفرقة، أن الفريق لم يسعَ للإنتاج الكمي خلال السنوات الماضية، بل فضّل التركيز على تقديم موسيقى يصدقها ويؤمن بها.

وقال: "بقالنا 8 سنين مش بندخل الاستوديو، علشان مش بنعمل غير الحاجات اللي فعلاً بنحس إنها بتشبهنا، ويحمل الألبوم القادم تجارب موسيقية جديدة تمزج بين الأسلوب المعروف للفريق وتطورات الذوق الموسيقي العام، مع المحافظة على الروح التي تميز "وسط البلد" منذ بداياته، وقد أطلقت الفرقة مؤخرًا أولى أغاني الألبوم بعنوان "ع الوعد"، الأغنية من كلمات أمار مصطفى وألحان الفريق، وقدّمها المخرج عبد المنعم محمد علي في كليب مرِح يعكس الطاقة الإيجابية التي لطالما ارتبطت بإطلالات الفريق.