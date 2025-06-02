بعد أول فيلم مصري من بطولته .. مينا مسعود يعلق

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن قدم الممثل المصري العالمي مينا مسعود أول فيلم مصري من بطولته "في عز الضهر"، الذي سيعرض ابتداءً من 18 حزيران/يونيو، أورد مينا على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "لا توجد كلمات تصف مدى حماسي للعرض الأول لفيلمي في السينما المصرية.
كان التمثيل في مصر مع كل هؤلاء الممثلين الرائعين بمثابة حلم تحقق، مصر موطن لبعضٍ من أمهر الفنانين في العالم، وأتطلع بشوقٍ إلى أن تختبروا جميعًا السينما المصرية. بعضكم للمرة الأولى وبعضكم للمرة المئة. أود أن أشكر مصر وعائلتي في InBroadDaylight على كل دعمكم على مر السنين. من الرائع أن أكون في الوطن".
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