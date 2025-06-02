أسرة محمد الموجي تتحرك قانونيًا بعد إتهامات بسرقة لحن "أكدب عليك"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عائلة الموسيقار الراحل محمد الموجي عن مباشرتها إجراءات قانونية لملاحقة جهات أجنبية اتهمت أحد أشهر ألحانه، أغنية "أكدب عليك" التي غنّتها الفنانة الراحلة وردة الجزائرية عام 1983، بأنها مقتبسة من لحن تركي.



القضية بدأت بشكل طريف من منشور كتبته الكاتبة والصيدلانية المصرية مها سامي، روت فيه كيف دخلت في نقاش مع زوجها التركي البلغاري، بعدما سمع لحن "أكدب عليك" وادّعى أنه مقتبس من أغنية تركية قديمة للفنان فيردي تيفور بعنوان "Yaktı Beni"، والتي صدرت عام 1984، أي بعد الأغنية المصرية بعام كامل، وبعد البحث والتدقيق وحتى الرجوع إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، تأكّدت مها أن الأغنية المصرية أسبق، ما أنهى الجدل بين الطرفين لصالح الموسيقار المصري.

المنشور لاقى تفاعلاً كبيرًا، ودفع أمين الموجي، نجل الموسيقار، إلى الإعلان عن تحرّك رسمي عبر جمعية المؤلفين والملحنين في مصر، لمتابعة ما وصفه بـ"السطو المتكرر" على ألحان والده، مشيرًا إلى وجود قضايا أخرى قيد المتابعة في باريس، من بينها "رسالة من تحت الماء" و"قارئة الفنجان".

يُذكر أن أغنية "أكدب عليك" لحّنت بسرعة قياسية بعد أن طلبت وردة من محمد الموجي تلحينها استعدادًا لحفل في مسرح البالون، فقام بإنجاز اللحن في غرفة فندق، بكلمات كتبها مرسي جميل عزيز، لتصبح واحدة من أبرز أغاني وردة.