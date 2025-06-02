رانيا محمود ياسين تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت الممثلة المصرية رانيا محمود ياسين، والدها الممثل القدير محمود ياسين في ذكرى ميلاده التي تصادف اليوم.

وكتبت رانيا ياسين عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "أبي الغالي اليوم عيد ميلادك كم افتقدك كثيرا ولا أشعر بالأمان من بعدك كل شيء ملوش طعم من غيرك كل شيء حلو بجد مشي معاك النهاردة كان بيبقى يوم مميز اوي واحنا بنحتفل بيك".

وتابعت:"لكن انت الان في مكان احسن عيدك في الجنة ونعيمها يارب حبيبي الف رحمه نور عليك وربنا يجعلك في منزله المكرمين في الفردوس الأعلى في صحبه الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا".

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