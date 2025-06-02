بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا تعود إلى بيروت

ميرنا وليد - بيروت - عادت ندى كوسا ملكة جمال لبنان 2024 إلى لبنان بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم 2025، ونشرت ندى كوسا على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ستوري وسط بيروت وكتبت: "عدت إلى الوطن.

يا له من مشوار... 107 امرأة رائعة وتجربة لا تُنسى. شكرًا لكِ يا لبنان على كل رسالة، كل تشجيع، وكل ذرة حب. حملتُ اسمكِ بفخر دائمًا. وشكرًا لتيلانجانا على دفئكم وكرم ضيافتكم."

مسابقة ملكة جمال العالم أُقيمت في مدينة حيدر أباد الهندية واختارت كوسى أن تطل بالساري الهندي.