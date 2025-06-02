ريهانا تتجاهل وفاة والدها.. علاقة متقلبة تنتهي برحيله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفاد موقع TMZ نقلًا عن مصدر مطّلع، أن رونالد فينتي، والد النجمة العالمية ريهانا، توفي في مدينة لوس أنجلوس بعد صراع مع المرض، دون الكشف الفوري عن السبب الرسمي للوفاة.

ورصدت عدسات الكاميرات، يوم الأربعاء، شقيق ريهانا، راجاد فينتي، أثناء وصوله إلى مركز “سيدارز-سيناي” الطبي، وقيل إن ريهانا كانت برفقته في السيارة، رغم عدم ظهورها علنًا. في حين ذكرت إذاعة محلية في باربادوس، مسقط رأس ريهانا، أن والدها توفي بعد “مرض قصير”، وأكدت أن العائلة تجمعت في كاليفورنيا لإحياء ذكراه.

وشهدت علاقة ريهانا بوالدها مسارًا متقلبًا عبر السنوات، إذ عرفت توترات طويلة تعود إلى انفصال والديها حين كانت تبلغ من العمر 14 عامًا، إضافة إلى معاناته من الإدمان، وهو ما وصفته المغنية الشهيرة سابقًا بأنه سبب رئيسي في ابتعادهما.

في مقابلة صحافية عام 2011، وصفت ريهانا علاقتها بوالدها بأنها “غريبة جدًا”، قائلة: “تسمع قصصًا مرعبة عن أناس يُخدعون من أقرب الناس إليهم، لكنك دائمًا تقول: ليس أبي. إلى أن يحدث العكس.”

وعلى الرغم من الخلافات، أعلنت ريهانا في عام 2012 أنها تصالحت مع والدها، وصرّحت لأوبرا وينفري: “علّمني الكثير، وبرغم قسوته على والدتي، كان أبًا عظيمًا في بعض النواحي. تعلمت الفصل بين كونه أبًا وكونه زوجًا.”

لكن العلاقة لم تخلُ من التوترات مجددًا، إذ رفعت ريهانا في عام 2019 دعوى قضائية ضد والدها، متهمةً إياه باستخدام اسمها التجاري لتحقيق مكاسب شخصية من خلال شركته “Fenty Entertainment”. ورغم سحبها الدعوى قبل بدء المحاكمة في 2021، أشارت مصادر إلى أن العلاقة بينهما بقيت حسّاسة، قبل أن تعود للهدوء لاحقًا.

وفي تصريحات سابقة لـTMZ عام 2023، أعرب رونالد عن سعادته بكونه جدًا لطفلي ريهانا من شريكها آساب روكي، وأكّد أنها “أم مفرطة في حمايتهم”، مضيفًا أنه يعتز بدوره في حياتهما.

يُشار إلى أن ريهانا تنتظر في الوقت الحالي مولودها الثالث، وقد أعلنت عن حملها مؤخرًا خلال ظهورها في حفل Met Gala، مما يُضفي بعدًا إنسانيًا إضافيًا على هذا الحدث العائلي الحزين.