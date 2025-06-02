روبي تشعل أجواء العين السخة: “طاقة رائعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة المصرية روبي حفلًا غنائيًا ناجحًا مساء أمس في العين السخنة، ضمن سلسلة حفلاتها الفنية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على إحيائها أولى حفلاتها في الأردن، وسط حضور جماهيري كامل وتفاعل لافت.

وقدّمت روبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي صنعت مسيرتها الفنية، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والتفاعل من الجمهور. ونشرت عبر حسابها على “إنستغرام” صورًا من الحفل، وعلّقت: “كانت الليلة في السخنة لا تُنسى، شكرًا جزيلاً لكل من حضر وأضفى هذه الطاقة الرائعة.”

وكانت روبي قد أحيت قبلها حفلًا كبيرًا في الأردن، في أولى مشاركاتها الغنائية هناك، حيث حظيت بترحيب واسع من الجمهور الأردني، الذي طالبها بإعادة أداء أغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كده”، لتلبّي طلبهم مرتين، وتعلّق مازحةً: “بقالي 20 سنة بأغني الأغنية دي ولسة برضو بيداري مش عارفة ليه.. باين عليه مجنون.”

وتستعد روبي لإحياء حفل افتتاح الدورة العشرين من مهرجان موازين في المغرب، والمقرر إقامته يوم 20 يونيو المقبل على منصة النهضة، حيث تعود إلى الجمهور المغربي بعد غياب لسنوات.

يأتي هذا النشاط الفني المكثّف لروبي بعد مشاركتها في مسلسل “إخواتي” خلال الموسم الرمضاني الماضي، والذي شاركت في بطولته إلى جانب نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، ونخبة من النجوم. وتعد جمهورها بمفاجآت غنائية جديدة خلال الفترة القادمة، تواصل بها مشوارها الفني المتجدد.