أمينة خليل في تعليقها الأول على زفافها: “لك للأبد.. لي للأبد.. لنا للأبد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق لها بعد حفل زفافها إلى المصوّر أحمد زعتر، شاركت الفنانة المصرية أمينة خليل جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مجموعة من الصور الخاصة من الحفل الذي أقيم يوم الجمعة الماضية، وسط حضور نخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

وأرفقت أمينة الصور برسالة رومانسية مؤثرة إلى زوجها، كتبت فيها: “لك للأبد، لي للأبد، لنا للأبد.. زوجي أحمد زعتر، ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي.”

وقد أقيم الحفل في أجواء مميزة، وشهد حضورًا فنيًا وإعلاميًا لافتًا، حيث شارك في المناسبة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: يسرا، أحمد حلمي، منى زكي، درة زروق وزوجها هاني أسعد، كندة علوش، صبا مبارك، إنجي المقدم، لبلبة، جميلة عوض، الإعلامية لميس الحديدي، المنتج أحمد السبكي، السيناريست تامر حبيب، المخرج رؤوف السيد، وهالة صدقي، إلى جانب مجموعة من الشخصيات العامة.

يُذكر أن علاقة الحب بين أمينة خليل وأحمد زعتر بدأت في نوفمبر 2023، عندما جمعتهما عدة جلسات تصوير، وبالرغم من محاولاتهما إبقاء العلاقة بعيدة عن الأضواء، بدأت الشائعات تنتشر بعد ظهورهما معًا في عدد من المناسبات الخاصة.

وفي خطوة مفاجئة، جاء إعلان الزفاف بعد أقل من شهر على نفي أمينة وجود علاقة عاطفية، ليُتوَّج ارتباط استمر لما يقارب عامًا ونصفًا بحفل زفاف أنيق خطف الأضواء، وأكد ما حاول الثنائي إخفاءه طيلة الفترة الماضية.