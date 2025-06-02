نيللي كريم تحتفل بالعرض الأول لفيلمها في الولايات المتحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تغادر الفنانة نيللي كريم القاهرة خلال الساعات المقبلة متوجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، برفقة الفنانين شريف سلامة وحنان مطاوع، لحضور العرض الخاص لفيلمهم الجديد “هابي بيرزداي” ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي، وذلك في أول عرض عالمي للفيلم يوم 5 يونيو المقبل.

وتستعد نيللي كريم للاحتفال بعرض الفيلم إلى جانب أبطال العمل وسط حضور عربي ودولي واسع، في خطوة تُشكّل محطة مهمة للفيلم الذي يحمل توقيع سارة جوهر في الإخراج، وهو من تأليف محمد دياب وسارة جوهر.

ويُعد “هابي بيرزداي” من الأعمال المنتظرة ضمن المهرجان، ويجمع بين نيللي كريم، شريف سلامة، وحنان مطاوع، حيث يسلّط الضوء على قصة اجتماعية بطرح معاصر يجمع بين التوتر الإنساني والدراما الواقعية.

ويُشار إلى أن الفيلم يشكل عودة حنان مطاوع إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب تجاوز الأربع سنوات، منذ مشاركتها الأخيرة في فيلم “قابل للكسر” عام 2020، والذي أخرجه أحمد رشوان وشاركها البطولة فيه كل من رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، وخالد خطاب.

وفي سياق آخر، كانت نيللي كريم قد احتفلت مؤخرًا بانطلاق تصوير أحدث أفلامها “بروفة فرح” (الذي كان يحمل عنوان “جوازة ولا جنازة” قبل تعديله)، وتشارك في بطولته إلى جانب شريف سلامة والنجم اللبناني عادل كرم، في تعاون سينمائي جديد من إخراج أميرة دياب.

تُشكّل مشاركة “هابي بيرزداي” في مهرجان تريبيكا إضافة نوعية للسينما العربية على الساحة العالمية، ومن المتوقع أن يحظى الفيلم باهتمام كبير من النقاد والجمهور على حد سواء.