بسمة بوسيل تطلب الدّعاء لابنها آدم وتامر حسني يلتزم الصّمت.. ما القصّة؟

نشرت الفنّانة المغربيّة بسمة بوسيل عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” صورة مؤثّرة من داخل أحد المستشفيات، ظهر فيها ابنها الأصغر آدم، مستلقيًا على سرير المستشفى، من دون أن تكشف عن طبيعة حالته الصّحّيّة، ممّا أثار قلق الجمهور، الذي طلبت منه بسمة، الدعاء لابنها كثيرًا.

كما نشرت بسمة، صورة جمعتها بأدم، في عدّة مناسبات وكتبت عليها دعاءً تمنّت فيه شفاءه عاجلًا.

في المقابل، لم ينشر الفنّان تامر حسني، والد آدم، أي منشور أو توضيح حول الوضع الصّحّيّ لنجله حتّى لحظة كتابة هذا الخبر، ممّا زاد من التّساؤلات والتّكهّنات من الجمهور عبر مواقع التّواصل.

نذكر أنّ هذه التّطوّرات تأتي في ظلّ تزايد الحديث عن احتمال عودة العلاقة الزّوجية بين تامر وبسمة، بعد طلاقهما رسميًّا في عام ٢٠٢٣، خصوصًا بعد أن صرّح تامر، مؤخّرًا أنّه رغم الخلافات السّابقة، يعتبر بسمة، كابنته الكبرى، قائلًا” أُميت نفسي ولا أزعّلها..هي ابنتي الكبيرة وأم أولادي وتبذل مجهودَا كبيرًا معهم”. مؤكّدًا أنّ علاقتهما قويّة ومتمنّيًا أن لا تستمع لمن يغارون منها.