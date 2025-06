هوليوود في حداد بعد وفاة هذا النجم

تعاني هوليوود فقدان الممثّل ديفين هارجيس المفاجئ الّذي توفّي في السّابع والعشرين من مايو في مدينة نيويورك عن عمر ناهز الواحد والأربعين عامًا. اشتهر هارجيس بأدائه المتميّز في مسلسلات ناجحة مثل “إمبراطوريّة الممشى” و”ديرديفيل” و”غوثام”، وقد تركت وفاته جمهوره وزملاءه الفنّانين في حالة من الذّهول.

تمّ تأكيد الخبر عبر نعي نُشر على الموقع الرّسميّ لـ “هارغيس”، كاشفًا عن وفاته في مستشفى ماونت سيناي ويست بسبب مضاعفات السّرطان. ووفقًا لممثّل، تمّ تشخيص حالة “هارغيس” في الشّتاء الماضي فقط. ولم تُنشر أيّة تفاصيل أخرى حول مرضه.

جاء في البيان: “كان ديفين فنّانًا ذا قناعة راسخة، لم يلعب أيّ دور أقل من ١٠٠%”. كان إنسانًا كريمًا، لطيفًا، متفهّمًا، مخلصًا لعائلته وأصدقائه. فارس ماهر، وشخصٌ بارعٌ في التّعامل مع جميع الحيوانات”.

وُلد هارجيس في لوبوك، تكساس، في يوليو ١٩٨٣، وسعى في البداية إلى مهنة بعيدة عن الكاميرا – رعاية الخيول. لكنّ شغفه برواية القصص قاده إلى مسرح دالاس-فورت وورث، ثمّ إلى مدينة نيويورك، حيث انغمس في أفلام الطلّاب، وعروض خارج برودواي، والسّينما المستقلّة.

جاءت لحظة انطلاقته مع تمثيله شخصيّة أسطورة الملاكمة جاك ديمبسي في مسلسل Boardwalk Empire على قناة HBO. ومن هناك، بنى لنفسه أدوارًا قويّة في العديد من المسلسلات التّلفزيونيّة، بما في ذلك بيت بايلور في Manifest، وأوسكار ممرّض السّجن في Daredevil، وكلايد حارس البنك في Gotham. كما ظهر في مسلسلات Blue Bloods، وOrange Is the New Black، وElementary، وFBI.

في عالم السّينما المستقلّة، نال “هارغيس” إشادة واسعة لدوره في فيلم “The Forest is Red” الّذي نال عليه جائزة أفضل ممثّل في مهرجان تولينتينو السّينمائيّ الدّوليّ بإيطاليا، بالإضافة إلى جائزة عن “The Boys of Summer”.

ورغم قصر فترة وجوده في دائرة الضّوء، إلّا أنّ إرثه – كفنّان موهوب وروح عطوفة – لا يزال يتردد صداه في الصّناعة الّتي أحبّها بشدةّ.