بالصور- المصممة نور فتح الله تحتفل بزفافها في حفل شاعري في اسطنبول

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احتفلت المصممة اللبنانية المعروفة نور فضل الله، المؤسسة والمديرة الإبداعية لعلامة NF by Nour، ببداية فصل جديد مميز في حياتها من خلال حفل زفاف شاعري وراقي أُقيم في الوجهة الأيقونية فندق سيكس سينسيز – قصر كوتشاتاش في إسطنبول.
وسط سحر مضيق البوسفور وهدوئه، تزوجت نور من شريك حياتها إبراهيم في حفل حديقة دافئ، عكس بروعته فلسفتها التصميمية التي تمزج بين الرومانسية والرقي والأنوثة المعاصرة. لم يكن الحفل مجرد مناسبة شخصية، بل تجسيدًا حيًّا لروح علامتها — حيث يلتقي الشرق بسحر الغرب.
وقد كشفت نور خلال الحفل عن أحدث مجموعاتها المميزة من خلال إطلالتها الخاصة، التي صمّمتها ونفذتها وارتدتها بنفسها:
“الحواس الست” — مجموعة مستوحاة من الحدس، والمشاعر، والحب الأبدي.
بمشاركة أفراد العائلة والمقرّبين، تكلّل الحفل بأجواء ساحرة تداخل فيها الجمال الطبيعي مع التفاصيل المصممة بعناية واللحظات الصادقة. من الأقواس المضاءة بالشموع إلى عبق الزهور المتفتحة، حمل كل عنصر بصمة نور — حسي، روحي، ولا يُنسى.
لم يكن هذا الحفل مجرد زفاف، بل حكاية من حرير، ووعد من تصميم، وذكرى خالدة حيكت بخيوط القلب والقماش
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