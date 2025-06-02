شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف في عز الضهر: الفيلم يخاطب الإنسانية بعيدًا عن النمطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان والمؤلف كريم سرور لفيلمه الجديد "عز الضهر" المقرر طرحه في 18 يونيو الجاري بجميع دور السينما في مصر والوطن العربى، حيث تحدث عن الفيلم فى منشور على حسابه بموقع فيس بوك مؤكدًا أن الفيلم يمثل نقلة نوعية في السينما العربية، قائلاً: "هذا ليس فيلمًا عن بلطجى على موتوسيكل، ولا عن انتقام بين الأصدقاء، ولا حتى قصة حب مستحيل".

وأضاف كريم سرير: فيلم فيه فكرة حاولنا على قد ما نقدر نقدمها بأفضل صورة، فكرة تناسب عقلية أى بنى آدم عايش على الكوكب ده (مش المصريين أو العرب بس) فأتمنى الفكرة توصلكم وتحبوها زى ما حبينا نحترم عقلية المشاهد ونقدم سينما جديدة ومختلفة".



كريم سرور يتحدث عن فيلم فى عز الظهر

وتابع مؤلف فيلم "فى عز الظهر": "مش بقول كده لأنه فيلمى بس بقول كده لإنى تمنيت طول عمرى أتفرج على فيلم مصرى يخاطب الإنسان فى المطلق مش يخاطب الفرد بعينه، وفى نفس الوقت ميكونش مستقل ومتفرد بعناصر وطريقة سرد مستقلة، لأ يبقى فيلم تجارى عادى هدفه التسلية والإمتاع ونضيف عليه الإشباع، التسلية من الدراما، والإمتاع البصرى فى الأكشن والديكورات ومواقع التصوير حول العالم والإشباع من الفكرة".

وأستكمل كريم سرور: "‎الحمد لله أخيرًا ورسميًا المارد خرج من القمقم بعد خمس سنين ونتمنى بجد نكون عند حسن ظنكم ونبقى قدمنا حالة جديدة ومختلفة عن السائد مع كامل احترامى ومحبتى وإعجابى بكل ما يقدم فى السينما فى كل أنواع الأفلام المقدمة للمشاهد العربى".

وأردف سرور: "مشكور كل مجهودات كل القائمين فى الصناعة على تقديم محتوى غنى ورؤى خاصة تتناسب مع كل فئات الجمهور، بس إحنا حابين نقولكم جايبين فيلم مختلف، وبقول تانى يارب يعجبكم وتحبوا النوع ده وتطلبوا منه تانى".

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "في عز الضهر" للنجم مينا مسعود، طرحت البوستر الرسمي للعمل الذى سيتم طرحه بدور العرض بدءاً من 18 يونيو الجارى، لينافس في موسم الصيف السينمائي.

"في عز الظهر" هو أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصى، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.