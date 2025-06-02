شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد ابنة محمود البزاوى فى مسلسل فات المعاد قريباً على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc خلال الفترة المقبلة مسلسل فات الميعاد بطولة الفنانون أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج سعد هنداوى، حيث كان قد صور فريق العمل المسلسل خلال الفترة الماضية ولم تستقر الشركة المنتجة على موعد طرحه.

وخلال أحداث المسلسل تظهر أسماء أبو اليزيد بشخصية زوجة أحمد مجدى ويعيشان صراعا أسريا بينهما، كما أن أسماء تجسد شخصية ابنة الفنان محمود البزاوى خلال احداث العمل.

ويشهد العمل التعاون الثاني بين أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي في عالم الدراما بعد مسلسل "الآنسة فرح"، الذي شارك الثنائي في بطولته على مدار 5 مواسم مختلفة بداية من عام 2019.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.