ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا.. هل سنراها في فيلم هندي قريب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 12:00 مساءً - بعد أن تُوِّجت بلقب ملكة جمال العالم 2025 في الحفل الذي أٌُقيم مؤخراً في ولاية حيدراباد الهندية، باتت الأنظار تتجه لحاملة اللقب أوبال سوشاتا التايلاندية، وهل ستلحق بالركب كنظيراتها السابقات مثل آيشواريا راي وبريانكا شوبرا، حيث أصبحا من ألمع نجوم بوليوود بعد تحقيق لقب ملكة جمال العالم.

هل ستكون أوبال سوشاتا من نجمات بوليوود؟

لطالما شكّلت مسابقة ملكة جمال العالم منصة لاكتشاف الجمال والموهبة والثقة بالنفس على مستوى عالمي، كان للسينما الهندية، خاصةً بوليوود، نصيب كبير من هؤلاء الملكات اللواتي انتقلن من منصات التتويج إلى شاشات السينما.

ففي حديثٍ لها مع وكالة أنباء ANI، قالت أوبال سوشاتا إنها ترغب بشدة في العمل في بوليوود إذا أُتيحت لها الفرصة، وقالت أوبال: "أشعر بسعادة وفخر كبيرين. إنه لشرف لي أن أحمل أول تاج ملكة جمال العالم إلى تايلاند.. آمل أن أكون قد جعلتهم فخورين بي.. إذا أتيحت لي الفرصة، سأرغب بشدة في التمثيل في أفلام بوليوود؛ إنها فرصة رائعة".

كما تحدثت أيضاً عن زيارتها للهند، مؤكدةً أنها ستعود مرة أخرى، وشكرت حكومة تيلانجانا على توفيرها أفضل سكن ومنحنا فرصة قضاء وقت ممتع. وقالت أوبال إن تجربتها في الهند كانت رائعة، وشاركت تجربتها في زيارة الهند قائلة: "لقد كانت رائعة. منذ أول يوم لي هنا، كان الجميع في غاية اللطف. الناس رائعون، لقد كانوا رائعين معي، وزرنا العديد من الأماكن. جميعها جميلة جداً. سواءً كانت البنية التحتية أو الطبيعة. من الرائع أن أكون هنا، وسأعود بالتأكيد".

وأعربت عن امتنانها لجميع الترتيبات التي اتخذتها الحكومة، وأضافت: "أود أن أشكر حكومة تيلانجانا وجميع الناس هنا على توفير أفضل أماكن الإقامة لنا والسماح لنا بقضاء وقت ممتع في بلدكم".

الإعلان عن اختيار ملكة جمال العالم

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وكانت قد أصدرت لجنة مُسابقة اختيار ملكة جمال العالم 2025 بياناً جاء فيه: "في أمسية لا تُنسى جمعت العالم معاً احتفالاً بالجمال والخدمة الاجتماعية والبيئية والأخوة العالمية، شهدت حيدراباد - تيلانجانا، حيث تم تتويج أوبال سوتشاتا Opal Suchata من تايلاند بلقب ملكة جمال العالم الثانية والسبعين في النهائي الكبير المتألق الذي أُقيم في مركز معارض HITEX".

وأضاف البيان: "كانت هذه اللحظة بمثابة الختام القوي لرحلة استمرت شهراً عبر تيلانجانا، والتي شهدت مشاركة 108 متسابقات من جميع أنحاء العالم في تجارب ثقافية عديدة وتحديات خيرية ومبادرات مدفوعة بالغرض، ومع استضافة تيلانجانا لمسابقة ملكة جمال العالم الثاني والسبعين لأول مرة، والهند للمرة الثالثة، حوّل الحدث حيدراباد إلى مسرح عالمي للوحدة والأناقة، مما يُظهر دفء الولاية وتراثها الغني ومكانتها المتنامية كمركز ثقافي ودولي، وكان الحفل الختامي بمثابة تتويج مذهل للأحلام والتنوع والتفاني، في أمسية احتفلت بالمرأة في شكلها الأكثر تمكيناً".

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كما شهد الحفل الإعلان عن وصيفات ملكة الجمال العالم وهن: وصيفة الملكة الأولى هاسيت ديريجي - إثيوبيا، وصيفة الملكة الثانية مايا كلايدا - بولندا، وصيفة الملكة الثالثة أوريلي جواكيم - مارتينيك.

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