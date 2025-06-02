"جد جديد".. أول أعمال الفنانة أضواء بدر التلفزيونية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 12:00 مساءً - تخوض الفنانة السعودية الصاعدة أضواء بدر أولى تجاربها في الدراما التلفزيونية، من خلال المسلسل الشبابي السعودي المصري "جَدَّ جَديدْ"، بعد النجاح الكبير الذي حققته في فيلم "ناقة".

وبدأت أضواء تصوير أولى مشاهد المسلسل مع شركة ريد كيرتنز، بتمويل من الصندوق الثقافي السعودي، وهو من إخراج سلمى الكاشف، ومن تأليف وسيناريو وحوار ريم القمّاش، وفكرة أماوري عزاية، و تنفيذ كينو برودكشن ويجمع نخبة من النجوم السعوديين والمصريين، من أبرزهم: أماوري عزاية، خالد علي، سوسن بدر، علي السبع، و محسن محي الدين.

أضواء بدر مع سوسن بدر - الصورة من مكتبها الصحفي

قصة مسلسل "جَدَّ جَديدْ".. من غيبوبة إلى حياة جديدة

تدور أحداث "جَدَّ جَديدْ" حول شاب يستيقظ من غيبوبة استمرت سنتين، ليجد نفسه غريبًا عن كل ما حوله. يحاول أن يعيد بناء هويته وسط فوضى الذكريات المبعثرة والشعور بالذنب، مدفوعًا بحب جدته ودعم أصدقائه الذين يواجهون تحدياتهم الخاصة.

وتُجسِّد أضواء بدر أحد الأدوار الرئيسية في العمل، لتفتح بذلك صفحة جديدة في مسيرتها الفنية، بعد نجاحها الكبير في أول ظهور سينمائي لها في فيلم "ناقة"، الذي نالت عنه جائزة SHARE HER JOURNEY من مهرجان تورونتو، واختيرت ضمن قائمة "النجوم الصاعدين لعام 2023"، لتصبح أول ممثلة سعودية تنال هذا التقدير الدولي.

يُذكر أن فيلم ناقة عُرض عالميًا لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، قبل أن ينتقل إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ثم يُعرض على منصة "نتفليكس"، محققًا أعلى نسبة مشاهدة في السعودية.

يمكنكم قراءة أضواء بدر تتحدث لـ"الخليج 365" عن تجربتها في فيلم "ناقة".. هكذا استعدَّت

من هي أضواء بدر!

وُلدت أضواء بدر في الولايات المتحدة ونشأت بين ثقافتين، الأمريكية والسعودية، ما منحها منظورًا فنيًا غنيًا ومتنوعًا. بدأت مسيرتها من الطفولة في عرض الأزياء عام 2008، وشاركت في حملات لعلامات تجارية عالمية، كما خاضت تجارب في الكتابة، الغناء، الرقص، والرسم، وتدرس حاليًا كتابة السيناريو.

أضواء بدر - الصورة من مكتبها الصحفي

ومع انطلاقتها القوية في التمثيل، يترقّب جمهورها ومحبو الدراما الخليجية والعربية أداءها الجديد في "جَدَّ جَديدْ"، والذي يُنتظر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.

وبهذا العمل، تُرسّخ أضواء بدر حضورها كأحد أبرز الأصوات الفنية الشابة في المملكة والمنطقة، وسط إشادة متواصلة بموهبتها المتعددة، ورغبة واضحة في تقديم تجارب نوعية تلامس الجمهور وتُعبّر عن قضايا الجيل الجديد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»