كارلوس عازار يتحدث عن دوره في "خطيئة أخيرة" وهذا ما قاله عن كواليسه

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الممثل اللبناني كارلوس عازار الكثير من النجاحات على صعيد التمثيل، اذ دائما ما يبهرنا بأدواره وكيفية تأديتها، وهذه المرة يطلّ كارلوس علينا بمسلسل جديد يحمل عنوان "خطيئة أخيرة" وهو من إنتاج إيغل فيلمز ومن أعمال يانغو بلاي الأصلية.
المسلسل يحقق نجاحا لافتا، ويضم ايضا سامر إسماعيل، عمار شلق، رشا بلال، كارول عبود، ريمي عقل، إيلي متري، رولا بقسماتي وغيرهم.
موقع "الفن" التقى بكارلوس عازار وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن المسلسل.
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