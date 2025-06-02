أمل كلوني على خطى زوجها جورج.. وتغيير جذري بشكلها الخارجي

ميرنا وليد - بيروت - خطفَت المحامية البريطانية-اللبنانية أمل كلوني الأنظار بأناقتها اللافتة وبإطلالتها الجديدة، وذلك خلال ظهورها الأخير برفقة زوجها النجم العالمي جورج كلوني أثناء توجههما في نيويورك لحضور عرض مسرحي على مسرح برودواي.

وقد فاجأت أمل كلوني الجميع بتغيير لون شعرها البني الطويل إلى الكستنائي الفاتح، مع اعتماد خصلات هايلايت شقراء من الأمام، ما أضفى على مظهرها لمسة شبابية ناعمة وحيوية تتماشى مع أجواء الصيف.

كما تألقت أمل بفستان أبيض طويل وضيّق، مزين برسوم ملوّنة لأوراق الشجر بتدرّجات الأخضر والبني. تميّز التصميم ببساطته وأناقة تفاصيله، وهو من أبرز صيحات الموضة لصيف هذا العام. و

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