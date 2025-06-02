رقص طليقة عمرو دياب مع إبنهما الوسيم يتصدر المشهد

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطليقة الفنان المصري عمرو دياب، زينة عاشور وهي ترقص وتغني برفقة إبنهما الوسيم عبد الله في حفل زفاف ابنة عمر شلبي، رجل الأعمال الشهير.



وقد لفت الثنائي الأنظار بعفويتهما وقربهما، كما بدت زينة بغاية الأناقة بفستان باللون الأبيض اللؤلؤي، وبجمال طبيعي للغاية.

وكان قد أشعل عمرو دياب الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو جمعه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال حضورهما حفل زفاف ابنة صديقه المقرب عمر شلبي، حيث طغت الأجواء الطريفة والعفوية على الحفل، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وتداول رواد مواقع التواصل مشاهد من الحفل، ظهر فيها عدد من نجوم الفن، وكان لافتًا تفاعل عمرو دياب ونانسي عجرم، حيث بدت بينهما ملامح صداقة قوية من خلال المزاح واللقطات العفوية التي نالت إعجاب الجمهور.

كما أظهرت لقطات أخرى مشاركة أبناء عمرو دياب في أجواء الحفل، حيث رقص ابنه عبدالله مع والدته، بينما لفتت جنا وكنزي الأنظار بإطلالاتهما الأنيقة، ما أضاف مزيدًا من الحيوية والاهتمام بالحدث.