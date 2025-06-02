موقف محرج للشيف نصرت بعد نهائي دوري أبطال اوروبا .. هذا ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - أثار فيديو متداول جدلاً واسعًا، ظهر فيه الشيف التركي نصرت و هو يُمنع من دخول حفل خاص أقيم عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، نظّمه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكبار الشخصيات فقط، و أفادت وسائل إعلام تركية أن الشيف نصرت لم يكن مدعوًا، ما دفع الأمن لإبعاده حفاظًا على خصوصية الحدث.
نصرت نفى طرده، موضحًا أنه كان ينتظر سيارته، و تأتي هذه الواقعة بعد إنتقادات فيفا له لتدخله بمراسم تتويج مونديال قطر، ما يعكس تشددًا متزايدًا من المنظمات الرياضية تجاه الحفلات الرسمية.
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