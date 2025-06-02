إليكم موعد الموسم الأخير من "Stranger Things"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت منصة نتفليكس أن الموسم الخامس و الأخير من "Stranger Things" سيُعرض على ثلاث مراحل تبدأ في 26 تشرين الثاني، تليها حلقة في عيد الميلاد، ثم الخاتمة ليلة رأس السنة، الإعلان جاء خلال حدث "Tudum" بمشاركة أبطال العمل، صُنّاع المسلسل وصفوا الموسم بأنه "الأضخم"، مع قفزة زمنية إلى خريف 1987.

و يضم الموسم 8 حلقات بأسماء مثيرة مثل "الزحف"، "الساحر"، و "الهروب من كامازوتز".

المسلسل من بطولة كل من النجمة العالمية ميلي بوبي براون، فين ولفهارد، و ينونا رايدر و آخرين.

