“صقر وكناريا” يتعثر قبل انطلاقه.. أزمة جديدة تلاحق محمد إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه الفنان محمد إمام أزمة إنتاجية جديدة في أحدث أفلامه السينمائية “صقر وكناريا”، الذي يجمعه لأول مرة مع الفنان شيكو، وذلك بعد تعطل استخراج التصاريح الرسمية من وزارة السياحة المصرية لتصوير عدد من المشاهد في إحدى المناطق السياحية، ما أدى إلى تأجيل التصوير لعدة أيام، فضلًا عن إعادة تجهيز بعض الديكورات الخاصة بالعمل.

وتُضاف هذه الأزمة إلى سلسلة من التعطيلات التي طالت مشروعات محمد إمام السينمائية مؤخرًا، إذ سبق أن تعرّض فيلمه الآخر “شمس الزناتي – البداية” لتأجيلات متكرّرة، ما تسبب في تأخر انطلاق تصويره لأكثر من عامين بسبب ظروف إنتاجية وتنظيمية مختلفة.

فيلم “صقر وكناريا” من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنياوي، ويضم في بطولته إلى جانب محمد إمام وشيكو، كل من يسرا اللوزي، يارا السكري، وانتصار. ويُعد هذا العمل واحدًا من أبرز المشاريع المنتظرة لجمهور الكوميديا والإثارة، إذ يُتوقّع أن يقدّم ثنائيًا فنيًا مختلفًا بين إمام وشيكو.

ويُذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية كان فيلم “اللعب مع العيال”، الذي عُرض العام الماضي وحقق نسب مشاهدة لافتة. وشاركه البطولة نخبة من النجوم أبرزهم: أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، ويزو، وبيومي فؤاد، وكان من تأليف وإخراج شريف عرفة.

ودارت أحداث “اللعب مع العيال” في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ “علام” الذي يُنقل إلى مدرسة نائية في منطقة صحراوية، ليواجه مجموعة من المفارقات والعقبات غير المتوقعة.

تبقى الجماهير بانتظار استئناف تصوير “صقر وكناريا”، وسط آمال بألا تؤثر هذه العوائق على موعد إطلاق الفيلم المتوقع خلال العام المقبل.