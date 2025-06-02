“لعبة الحبّار”.. عودة قاتلة ونهاية تكتبها نتفليكس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت منصة نتفليكس عن المقدّمة التشويقية الرسمية والمجموعة الأولى من الصور الحصرية للموسم الثالث والأخير من المسلسل العالمي الشهير “لعبة الحبّار – Squid Game”، وذلك خلال الحدث المباشر “TUDUM” الذي أُقيم في لوس أنجلوس.

ومن المقرر أن يُعرض الموسم الأخير من المسلسل حصريًا على نتفليكس بتاريخ 27 يونيو 2025، في نهاية طال انتظارها لسلسلة حصدت نجاحًا استثنائيًا على مستوى العالم.

وتدور أحداث الموسم الثالث بعد نهاية دامية في الموسم السابق، ووسط فقدان بطله “جي هون” (لي جونغ جاي) لأقرب أصدقائه. يعود هذه المرة إلى ساحة الألعاب، مدفوعًا برغبة الانتقام والتصميم على إنهاء اللعبة إلى الأبد. في المقابل، يستعد “القائد المقنّع” (لي بيونغ هون) للخطوة التالية، فيما يواجه الناجون سلسلة من التحديات الأكثر قسوة، حيث تتحول كل لحظة إلى معركة مصيرية.

وفي ظل تصاعد التوتر، يُطرح سؤال مركزي يشغل الجمهور: هل ما زال هناك مكان للرحمة وسط عالم تحكمه القسوة؟

المخرج والكاتب هوانغ دونغ هيوك، الذي صنع التاريخ بفوزه بجائزة الإخراج المتميز في جوائز “إيمي” الـ74 كأول مخرج آسيوي يحقق هذا الإنجاز، يعود لقيادة الموسم الأخير بصفته كاتبًا، مخرجًا، ومنتجًا، واعدًا بتقديم خاتمة تليق برحلة المسلسل التي شدت أنظار الملايين.

ويضم الموسم الجديد نخبة من الأسماء البارزة، أبرزهم: لي جونغ جاي، لي بيونغ هون، إيم سي وان، كانغ ها نول، وي ها جون، بارك كيو يونغ، بارك سونغ هون، يانغ دونغ غيون، كانغ آي شيم، جو ي ري، تشاي كوك هي، لي ديفيد، نو جاي وون، وجون سوك هو، مع ظهور خاص لبارك هي سون.

الموسم من إنتاج Firstman Studio، ويُنتظر أن يكون أحد أبرز الإصدارات العالمية في صيف 2025، ليُكمل بذلك السلسلة التي غيّرت وجه الدراما الكورية عالميًا وكسرت الأرقام القياسية.