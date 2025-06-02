حلا الترك تعود في “سكر 2”.. العرض الأول في عيد الأضحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك 2025، أعلنت منصة “شاهد” عن عرض الجزء الثاني من الفيلم الغنائي العائلي “سكر”، ابتداءً من يوم 6 يونيو الجاري، وذلك بعد مشاركته ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أُقيم نهاية العام الماضي في مدينة جدة التاريخية.

وكشفت المنصة عن موعد العرض من خلال مقطع تشويقي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أرفقته بتعليق:

“استعدوا لاستقبال الجزء الثاني من أضخم إنتاج غنائي سينمائي في الوطن العربي، فيلم سكر، 6 يونيو على شاهد.”

عن الفيلم

يُعد فيلم “سكر” أول فيلم سينمائي غنائي موجّه للعائلة العربية، وهو من تأليف وكتابة النصوص الغنائية للكاتبة هبة مشاري حمادة، ومن إخراج تامر مهدي. ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمينا العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، ماجدة زكي، محمد ثروت، ماريا جمعة، عبد الله خالد، عمر خالد، وريهام الشنواني، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة والنجوم الشباب.

ويُستوحى الفيلم من الرواية العالمية Daddy Long Legs المعروفة عربيًا باسم “صاحب الظل الطويل”، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأطفال واليافعين في دار للأيتام، يعيشون تحت إدارة قاسية، لكنهم يسعون معًا لتجاوز ظروفهم الصعبة وتحقيق أحلامهم نحو مستقبل مشرق.

حضور لافت في مهرجان البحر الأحمر

كان “سكر 2” قد عُرض للمرة الأولى خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وشهد العرض الخاص للفيلم حضورًا فنيًا وإعلاميًا بارزًا على الريد كاربت، من أبرزهم: حلا الترك، ياسمينا العبد، محمد الحربي، إلى جانب نخبة من النجوم مثل لبلبة، نادية الجندي، آسر ياسين، هنادي مهنا، هنا شيحة، ريا أبي راشد وابنتها لولا كامارانو، وغيرهم.

وتخللت الأمسية عروض راقصة تعبّر عن روح الفيلم، وسط أجواء احتفالية مبهرة، حرص خلالها النجوم على التقاط الصور التذكارية مع أبطال العمل.

بهذا، يُنتظر أن يشكل عرض “سكر 2” تجربة فنية جديدة ومبهجة للعائلات خلال عطلة العيد، بما يحمله من رسائل إنسانية وأجواء غنائية مميزة.