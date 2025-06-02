براءة راندا البحيري من تهمة السبّ والتشهير: “العدالة أنصفتني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا ببراءة الفنانة المصرية راندا البحيري من التهم التي وُجهت إليها في القضية التي أقامها ضدها طليقها الإعلامي سعيد جميل، والتي اتهمها فيها بالسبّ والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب صدور الحكم، عبّرت راندا البحيري عن امتنانها العميق للعدالة المصرية من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، قالت فيه: “حكمت المحكمة الاقتصادية في جلسة النطق بالحكم اليوم ببراءتي من تهمة التشهير والقذف والسب.. بشكر المحامي المحترم اللي وقف جنبي وقفة الأخ حقيقي.. المستشار علاء قطب.”

وأوضحت البحيري في منشورها تفاصيل الواقعة التي تعود إلى ظهورها في إحدى حلقات برنامج صبايا الخير، حيث تطرّقت إلى بعض الجوانب الشخصية من حياتها بعد الطلاق، مؤكدة أنها لم تذكر أسماء أو تتعرض لأحد بشكل مباشر، وأن حديثها جاء في سياق عام دون أي تجريح، مشددة على أن الحلقة كانت خاضعة للرقابة والمونتاج.

وقالت: “كنت أتحدث عن سابق أعمالي الفنية وتطرق الحديث إلى المرأة بعد الطلاق وبعض الأمور الشخصية، دون المساس بأحد ودون الخوض في أعراض أحد، وبالطبع دون السب والقذف، والدليل أن البرنامج مُسجل وخاضع للرقابة.”

وفي ختام رسالتها، وجّهت راندا كلمات شكر مؤثرة قائلةً: “بشكر ابني حبيبي اللي استحمل كل ده ياسين.. شكرًا للقاضي الجليل المحترم.. شكرًا المحكمة الاقتصادية.. شكرًا للعدالة بمصر.”

ويُذكر أن راندا البحيري كانت قد أعلنت قبل بدء أولى جلسات المحاكمة عن التوصّل إلى اتفاق تصالح مع طليقها، في خطوة هدفت إلى إنهاء الخلافات بشكل ودي بعيدًا عن التصعيد القضائي، ما يعكس حرص الطرفين على حماية الخصوصية العائلية وتسوية النزاعات بروح من التفاهم.