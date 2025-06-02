حلا شيحة تعود إلى الحجاب: مررتُ بفترة لخبطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة عن الأسباب التي دفعتها للعودة إلى الحجاب مجددًا، وذلك من خلال فيديو مؤثر نشرته عبر قناتها الرسمية على منصة “يوتيوب”، حيث وجّهت سلسلة رسائل وجدانية إلى جمهورها، شارحةً تجربتها الروحية وتقلّباتها النفسية خلال الفترة الماضية.

وفي الفيديو، تحدّثت حلا بشفافية عن رحلتها الداخلية، موضحة أنها مرّت بفترة من “اللخبطة” والصراع النفسي بعد تقربها من الله، لكنها تغلّبت عليها مؤخرًا وعادت إلى التزامها الديني. وقالت: “ربنا بيغير الأحوال، ومفيش حاجة اسمها ربنا مش هيستجيب. ربنا بيدي الدنيا لكل الناس، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. المهم يكون قلبك دايمًا بيقول: يا رب، حتى لو بتغلط، لأنه غفور وودود.”

وأضافت: “حصلي فترة لخبطة، ومكنتش بعرف أنام. الصراعات بعد القرب من ربنا بتحصل، لكن اللي بيفرق إننا دايمًا نرجع ونقول أنا ليا رب.”

كما أعلنت حلا شيحة عن انطلاقة برنامجها الجديد على “يوتيوب” بعنوان “رحلتي مع القرآن”، والذي تستعرض فيه تجربتها الشخصية مع القرآن الكريم وتدبّرها للآيات، موضحة: “أكتر حاجة بحبها، حب ربنا والتدبر في آياته. لما بعدت عن ربنا، قدرت أرجع تاني لأن الآيات كانت جوايا.”

وتسعى شيحة من خلال البرنامج إلى مشاركة جمهورها رحلتها الإيمانية بشكل عفوي وملهم، لتقديم محتوى روحي يعكس جانبًا جديدًا من شخصيتها بعيدًا عن الأضواء الفنية المعتادة.

تأتي هذه الخطوة بعد فترات طويلة من الجدل حول ابتعادها وعودتها المتكرّرة عن الساحة الفنية والدينية، لتعلن اليوم عن مرحلة جديدة في حياتها، يبدو أنها أكثر اتزانًا ويقينًا في اختياراتها.