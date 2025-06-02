هالة صدقي تحتفل بعيد ميلادها: “خلصت من ناس أشرار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة المصرية هالة صدقي بعيد ميلادها خلال الساعات الماضية، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورة نادرة من طفولتها، أرفقتها برسالة وجدانية صريحة اختلط فيها التفاؤل بالتجربة.

وكتبت صدقي في تعليقها على الصورة: “الأمورة دي أكيد أنا.. ولأني بطبعي متواضعة، أحب أبلغكم إن زي النهارده اتولدت أعظم جوزائية ومتواضعة جدًا.”

سنة صعبة ولكن “كلها فوائد”

وتطرقت هالة في منشورها إلى ما عاشته خلال العام الماضي، واصفة إياه بـ”السنة الكبيسة”، لكنها أكدت أنها خرجت منها بفوائد مهمة، قائلة: “خلصت من ناس أشرار جدًا في حياتي، وناس انكشفت على حقيقتها، وناس لا يمكن يخطروا على بالك طلعوا عظماء.. ودي طبيعة الحياة.”

وأضافت: “كل واحد يدعيلي دعوة، ووعد مني إن شاء الله السنة الجاية أقولكم اتحققت ولا لا.. بس أبشركم إني متفائلة جدًا.”

واختتمت رسالتها بتهنئة مواليد برج الجوزاء قائلة: “كل سنة وعمر عبد العزيز، ووفاء عامر، ورانيا فريد شوقي، وسيمون، ونورا، وكل الجوزائيين بخير.. تفاءلوا.”

تفاعل واسع من المتابعين

لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من متابعي هالة صدقي الذين تمنوا لها عامًا سعيدًا، وعبّروا عن محبتهم لها، مؤكدين إعجابهم بصراحتها وشجاعتها في مواجهة التحديات، كما أشادوا بمواقفها الإنسانية والفنية على مدار مسيرتها.

تألق رمضاني وظهور سينمائي

وكانت هالة صدقي قد تألّقت خلال رمضان 2025 في مسلسل “إش إش” بدور “شادية”، إلى جانب النجوم: مي عمر، ماجد المصري، ندى موسى، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، إدوارد، انتصار، عصام السقا، إيهاب فهمي، طارق النهري، وعلاء مرسي. وحقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة، خاصة مع تصاعد أحداثه التي دارت حول راقصة تسعى للبقاء وسط عالم من الصراعات.

كما تشارك هالة صدقي كضيفة شرف في فيلم “The Seven Dogs” من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، وكانت قد نشرت صورًا من كواليس العمل، مشوقة جمهورها لتجربتها الجديدة.