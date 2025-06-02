شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد أحمد توفيق.. الممثل والمخرج الذي أثرى السينما والدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين الموافق 2 يونيو ذكرى ميلاد المخرج والممثل الراحل أحمد توفيق، المولود في مثل هذا اليوم، أحد عمالقة الفن المصري الذين جمعوا بين التمثيل والإخراج، وتركوا إرثًا فنيًا لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور العربي

النشأة والتكوين الفني

وُلد أحمد توفيق في محافظة الغربية عام 1933 تخرج من المعهد العالي للفنون المسرية حصل على درجات علمية في الحقوق والآداب اكتسب ثقافة واسعة أثرت أعماله الفنية

الانطلاق الفني

اكتشفه المخرج الراحل صلاح أبو سيف بدأ مسيرته بدور صغير في فيلم "لا وقت للحب" (1963) برز في فيلم "القاهرة 30" (1966) الذي شكل نقطة تحول في مسيرته شارك في أكثر من 50 عملاً سينمائياً، منها: أفلام كلاسيكية: "ثرثرة فوق النيل"، "شيء من الخوف" أدوار تاريخية: "هارون الرشيد" أعمال اجتماعية: "القبطان" (1997) أفلام سياسية: "على من نطلق الرصاص" (1975)

تحول ناجح إلى الإخراج

أخرج العديد من الأعمال التي أصبحت علامات فارقة، منها: مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" (1996) - التحفة التي لا تزال تذاع حتى اليوم أعمال تاريخية: "عمر بن عبد العزيز" (1994)، "الحسن البصري" مسلسلات اجتماعية: "الشاهد الوحيد"

رحل عن عالمنا في 2005 متأثراً بأمراض القلب ترك أكثر من 100 عمل بين تمثيل وإخراج ساهم في اكتشاف العديد من المواهب الفنية أعماله لا تزال تُدرس في المعاهد الفنية