طرح المقطع الدعائي للموسم الثالث والأخير من لعبة الحبار.. إليكم موعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 10:27 صباحاً - لكل من ارتبطوا بالمسلسل الكوري الجنوبي لعبة الحبار Squid Game، الذي استقطب نسب مشاهدات عالية منذ طرح الجزء الأول منه عام 2021، لتقديمه جرعة كبيرة من الإثارة النفسية المشوقة والأحداث المتصاعدة، تم طرح المقطع الدعائي للموسم الثالث والأخير من المسلسل الذي يركز على تمرد فاشل، وفاة صديق، وخيانة سرية.

ما هو موعد إصدار الموسم الثالث والأخير من لعبة الحبار؟

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أصدرت منصة نتفليكس العرض الترويجي الرسمي للموسم الثالث والأخير المرتقب بشدة من مسلسل الإثارة الكوري لعبة الحبار Squid Game، وذلك خلال فعالية Tudum المباشرة لعام 2025، التي حضرها كلٌ من لي جونغ جاي ولي بيونغ هون، بالإضافة إلى عدد من زملائهما في المسلسل. ومن المقرر البداية في عرض الحلقات بدءاً من يوم الجمعة 27 يونيه الجاري.

أحداث الموسم الثالث

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بعد أن انتهى الموسم الثاني من لعبة الحبار، الذي عُرض في 26 ديسمبر الماضي، بنهاية مأساوية، حيث قاد جي هون انتفاضة اللاعبين، مما أدى إلى مقتل صديقه المقرب، جونغ باي (لي سيو هوان)، بوحشية على يد مشرف لعبة الحبار، يأتي الجزء الثالث ويُجبر اللاعبون الناجون من الموسم الثاني على إنهاء اللعبة التي شاركوا فيها عندما قاد جي هون (لي جونغ جاي) الثورة ضد أصحاب السلطة.

ووفقاً لملخص المسلسل، سيتناول الموسم الثالث "تمرداً فاشلاً، ووفاة صديق، وخيانة سرية"، وأضاف الملخص: "في أعقاب نهاية الموسم الثاني الدموية، يجد الموسم الثالث والأخير من أشهر مسلسلات نتفليكس، جي هون، المعروف أيضاً باسم اللاعب 456، في أسوأ حالاته حتى الآن، لكن لعبة الحبار لا تتوقف لأحد، لذا سيُجبر جي هون على اتخاذ قرارات مهمة في مواجهة يأسٍ عارم، حيث يُزجّ هو واللاعبون الناجون في ألعابٍ أشدّ خطورةً تختبر عزيمة الجميع. مع كل جولة، تُفضي خياراتهم إلى عواقب وخيمة بشكلٍ متزايد".

في هذه الأثناء، يستأنف إن هو دوره كقائدٍ رئيسيٍّ للترحيب بكبار الشخصيات الغامضين، ويواصل شقيقه جون هو بحثه عن الجزيرة المراوغة، غافلاً عن وجود خائنٍ بينهم. هل سيتخذ جي هون القرارات الصائبة، أم سيُحطم قائدُ الفريق روحه أخيراً؟ هذا ما سيتعرف إليه المشاهد في أحداث المسلسل.

للمزيد من الأخبار: تفاصيل العرض الأول لمسلسل Squid Game في لوس أنجلوس

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