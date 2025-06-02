كارول سماحة أول فنانة عربية تتألق على مسرح أمستردام العريق بحفلين كاملي العدد

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة المسرح في أمستردام بحفلين استثنائيين يومَي 30 و31 أيار/ مايو، ضمن فعاليات مهرجان Souk Amsterdam Arabic Festival، وبذلك أصبحت كارول أول فنانة عربية تُدعى مرتين لهذا الحدث الثقافي والفني الفريد، بعد مشاركتها الأولى قبل 11 عامًا.



وشهد الحفلان حضورًا كامل العدد، حيث رُفعت لافتة "SOLD OUT" قبل أسبوع من موعدهما، ما يعكس الشعبية الواسعة التي تتمتع بها كارول بين الجاليات العربية والأوروبية.

وقدمت كارول خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بمرافقة الأوركسترا الهولندية بقيادة باسم عقيقي، والتوزيع الأوركسترالي لأليكسندر ميساكيان.

وتفاعل الحضور بشكل واسع مع كارول وحيوها بحرارة على استمرارها وإبداعها رغم المرحلة الدقيقة التي مرت فيها مؤخرا بعد وفاة زوجها.

تميّز البرنامج الغنائي بتوزيعٍ أوركستراليٍّ راقٍ أضفى عمقًا موسيقيًا على كل مقطوعة. وبرز الانسجام الكبير بين صوت كارول الأوبرالي وإحساسها العالي، وبين عزف الأوركسترا الهولندية، ما جعل العرض مزيجًا استثنائيًا بين الشرق والغرب.

وأثبت نجاح الحفلين حضور كارول المسرحي وقدرتها على التألق حتى في أقسى الظروف.